Силуанов: текущий курс рубля способствует экспорту

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что для экспортеров фактор курса рубля важнее, чем уровень ключевой ставки. По его словам, сейчас курс рубля способствует экспорту.

«Самое главное — курс для экспорта важнее ставки»,— сказал министр на пленарном заседании IX международного форума Финансового университета. В ответ модератор сессии отметил, что курс рубля по отношению к доллару «уже трехзначный».

«Я не говорю, курс хороший или плохой. Я просто говорю, что сегодня курс для экспортеров очень и очень даже способствующий экспорту»,— ответил господин Силуанов.

Напомним, что девальвация рубля с начала осени превысила 20%. Рубль рухнул на дно начала весны 2022 г. Пока против рубля играет комплекс факторов: от жесткой геополитики и неопределенности, новых санкций против финансовой инфраструктуры до внутреннего дефицита ликвидности и высоких ставок денежного рынка в валюте. По мнению аналитиков БКС Мир инвестиций, в бенефициарах ослабления рубля — экспортеры и бюджет. «Компании получают больше выручки в пересчете на рубли, а баланс страны и так сверстан из курса меньше, чем сейчас на валютных рынках. Но импорт дорожает, а инфляция ускоряется. При таких вводных ЦБ, скорее всего, вновь повысит ключевую ставку», – резюмируют эксперты БКС.