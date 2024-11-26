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Индекс Мосбиржи опустился ниже 2500 пунктов

Распродажи усиливаются, российский рынок опустился ниже важной психологический отметки.

Российский рынок продолжает активно снижаться. Индекс МосБиржи теряет 2% и впервые с апреля 2023 г. опускался к 2464 п..

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– Распродажи идут широким фронтом, – отмечают аналитики БКС Мир инвестиций. – При этом нефтяные цены сдержанно повышаются, а рубль продолжает дешеветь. Несмотря на столь позитивное сочетание ключевых драйверов, распродажи российских акций лишь усиливаются.

Давление на котировки продолжает оказывать большая геополитическая неопределенность, сохраняющая высокие риски, которые закладываются в цены рублевых активов. К тому же фактор геополитики в том числе создает угрозу дальнейшего повышения ключевой ставки и налоговой нагрузки на крупные компании.

В аутсайдерах находятся бумаги компаний с высокой долговой нагрузкой, а также тех, чей бизнес страдает от жестких денежно-кредитных условий: Самолета (-11,1%), Мечела-ап (-7,8%), Мечела-ао (-7,6%), ЕвроТранса (-7,4%), ПИК (-7,2%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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