Свой Банк поделился опытом цифровой трансформации на CNews Forum 2024

В Москве прошла XVII конференция «CNews Forum: Информационные технологии завтра» — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей государственных ведомств.

В этом году форум побил рекорд по числу участников — его посетили более 1800 профессионалов. Александр Мезенцев, директор по информационным технологиям АО «Свой Банк», принял участие в CNews Forum 2024 и выступил с докладом на тему «Как сформировать команду и спланировать цифровую трансформацию».

В рамках мероприятия было представлено около 150 экспертных докладов. Своим видением ключевых тенденций цифровизации поделились представители крупнейших компаний. В рамках секции, посвященной финансовому сектору, Александр Мезенцев поделился опытом Своего Банка и отметил, что успех цифровой трансформации в значительной степени зависит от комплексного подхода. Он подчеркнул важность не только разработки новых цифровых продуктов, но и развития организационной структуры, корпоративной культуры и компетенций сотрудников. Спикер рассказал о роли согласованных действий между ИТ и бизнес-подразделениями, привел примеры успешных кейсов и обозначил ключевые ошибки, которые замедляют цифровизацию.

«Цифровая трансформация — это не только про технологии. Эффективная цифровизация — это прежде всего инвестиции в людей. Для достижения устойчивых результатов важны правильно выстроенные команды, культура и подход к обучению сотрудников. Форум стал отличной возможностью обменяться опытом с коллегами и дополнительно узнать о лучших практиках», — отметил CTO Своего Банка.