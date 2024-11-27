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Свой Банк укрепился в медиарейтинге российских банков

По итогам октября 2024 года Свой Банк улучшил позиции в медиарейтинге банков страны по версии СКАН-Интерфакс и занял 26 место.

Рейтинг построен на основе базы средств массовой информации, которая включает более 75 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-ресурсы. Отмечается, что в рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие в России.

Индекс заметности Своего Банка за два осенних месяца вырос на 48,3%, а охват аудитории — на 41,2%. На результат положительно повлияли активная новостная и комментарийная работа пресс-службы Банка, участие экспертов компании в крупных отраслевых мероприятиях, высокие позиции вкладов и кредитных карт в рыночных рейтингах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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