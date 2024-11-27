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Свой Банк увеличивает ставки по всем вкладам

С 27 ноября Свой Банк повышает процентные ставки по всей линейке розничных депозитов на 1,49-2,0 п.п. Максимальная доходность установлена по продукту Свой Вклад промо — 24,0%.

Свой Вклад промо можно оформить на сумму от 100 тысяч до 500 млн рублей на срок от трех месяцев. Новые ставки по вкладам со сроком размещения на 91 день составляют 23,0%, 181 день — 24,0%, 367 дней — 23,5%. Предусмотрена капитализация процентов и пополнение депозита, минимальная сумма — 5 000 рублей. Возможна автоматическая пролонгация.

Ставки по Своему Вкладу при открытии депозита на три месяца составляют 22,0%, полгода — 23,0%, один год — 22,5%. Вклад можно оформить онлайн — в приложении или на сайте банка, минимальная сумма — 30 тысяч рублей.

По депозиту Свой Вклад Банки.ру ставки также достигли 23,0% при оформлении на полгода и 22,5% — на год. Свой Вклад Банки.ру можно открыть на Banki.ru на сумму от 30 тысяч рублей. Депозит предлагает капитализацию процентов, выплата производится ежемесячно.

Для оформления в офисах в Саратове и Энгельсе доступны вклады «Лучший процент» и «Лучший процент+» с доходностью 21,5-22,5% при оформлении на 91 день, 22,5-23,5% — на 181 день и 22,0-23,0% — на 367 дней. Минимальная сумма — от 30 тыс. рублей. Предусмотрена капитализация процентов, а также возможность пополнения и частичного снятия средств.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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