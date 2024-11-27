Свой Вклад — в числе лучших долгосрочных депозитов

Финансовый портал Bankiros составил рейтинг вкладов сроком три года. Свой Вклад от Своего Банка с ежемесячной выплатой процентов занял седьмое место.

В рейтинг вошли пополняемые вклады с выгодными процентными ставками. Авторы исследования отмечают, что такие депозиты могут помочь накопить на квартиру вместо того, чтобы брать недвижимость в ипотеку. Аналитики сервиса высоко оценили доходность Своего Вклада, наличие ежемесячной капитализации и доступность для оформления в регионах страны. Свой Банк предлагает гибкие условия — пополнение депозита не влияет на снижение ставки.

Свой Вклад со ставкой до 23,0% годовых можно открыть на сумму от 30 000 до 500 000 000 рублей. Оформить Свой Вклад можно онлайн через мобильное приложение или на сайте банка, заявку можно заполнить буквально за пару минут. Свой Банк доставит карту с вкладом бесплатно.