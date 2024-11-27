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Доллар 107, рубль продолжает стремительно падать

Российская валюта переписала минимумы с марта 2022 г., неся ощутимые потери.

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26 ноября 2024

Рубль во вторник, 26 ноября, на старте биржевых торгов резко подешевел ко всем иностранным валютам. Российская валюта переписала двухнедельный минимум к китайскому юаню, достигнув 14,56 руб.

Фьючерс на пару USD/RUB достиг 107,11 руб. Поэтому, скорее всего, публикуемый ЦБ после 17:00 МСК официальный курс рубля снова снизится в среду. Напомним, официальные курсы валют, установленные ЦБ РФ на 27 ноября, составили 105,0604 руб/доллар США и 110,4943 руб/евро.

– Давление на рубль продолжает оказывать большая геополитическая неопределенность, которая в том числе усиливает угрозу более длительного периода повышенных бюджетных расходов. Это усугубляется недостаточным поступлением валютной выручки, как из-за сокращения экспорта под действием санкций и снижения нефтяных цен, так и введения санкционных мер против Газпромбанка, – поясняют аналитики БКС Мир инвестиций.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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