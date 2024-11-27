Иркутянам снова доступен безлимитный интернет

Цифровая экосистема МТС запустила для жителей Приангарья возможность подключить по-настоящему безлимитный интернет. Новая опция “Безлимит полный” предоставляет интернет на максимальной скорости без ограничений по объему трафика, дням недели или времени суток.

Для новых абонентов компании при первом подключении Тарифа 24 опция с безлимитным интернетом уже включена в тариф. Также ее могут подключить и абоненты ряда популярных у иркутян тарифов – Тариф 24, МТС Больше, МТС Супер, Тариф № 1, №6 и №7. При этом стоимость безлимитного интернета составит 1 рубль в месяц.

«Интернет-трафик и потребление цифровых услуг в Приангарье постоянно растет. По нашим данным, практически 80% жителей региона пользуются смартфонами с поддержкой LTE – для общения, работы, учебы и развлечений. Чтобы иркутяне могли оценить качественную связь МТС, мы в преддверии Нового года возвращаем безлимитный интернет, а также предлагаем специальную абонплату по популярному тарифу на год при подключении нового номера или переходе от другого оператора», — отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.