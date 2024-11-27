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Ученые увидели опасность для Байкала в повышении допустимого сброса воды через Иркутскую ГЭС

Риски эксперты увидели и в строительстве в Монголии каскада ГЭС. Слова директора Байкальского института природопользования СО РАН Ендона Гармаева передает газета «Известия»

На заседании президиума РАН, которое посвятили вопросам рационального использования водных ресурсов страны, обсудили проблемы Байкала. В частности, директора Байкальского института природопользования СО РАН Ендон Гармаев акцентировал внимание на снижении допустимого колебания уровня Сибирского моря до так называемого мертвого объема – минимального уровня, при котором сбрасывать воду через турбины Иркутской ГЭС станет невозможно.

«Если раньше колебания уровня озера были в пределах метра, то сейчас обсуждают законодательные инициативы, которые предполагают на постоянной основе увеличить этот диапазон до 2,3 метров. Мы считаем, что в период маловодья это повлияет на экологию мелководных заливов и в нижнем течении Селенги. Это самая крупная река, впадающая в Байкал. Также в период половодья вода будет подтапливать прибрежные территории и нанесет ущерб экосистемам и некоторым населенным пунктам», – рассказал эксперт.

По его словам, согласно расчетам профильных НИИ, целесообразно сохранить метровый диапазон и допускать превышение этого порога не более чем на 20 сантиметров и только при форс-мажорных обстоятельствах, таких как сильные паводки или засухи.

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Также Ендон Гармаев сообщил о рисках, которые связаны со строительством в Монголии каскада ГЭС на Селенге и ее притоках. Это может ограничить приток воды в Байкал. Рациональное решение в этой ситуации, по мнению ученого, связано с обязательством монгольской стороны производить наполнение водохранилищ гидроэлектростанций исключительно в многоводные годы.

Ранее проект монгольского каскада предполагал строительство станции на реке Селенга. Руководитель Лимнологического института СО РАН Андрей Федотов назвал планы страны безумием. Причина в снижении осадков и повышении температуры. В ближайшие сто лет этот тренд не изменится. Осенью 2022 года Монголия вернулась к проекту ГЭС в притоке Байкала. В заверения монгольской стороны о том, что ГЭС не навредит Байкалу ученые и общественники не верят. Никакие исследования не публиковались.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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