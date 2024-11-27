Опасная ситуация на рынке акций

Российский рынок ускорил снижение на фоне геополитического негатива и санкционных угроз. Индекс МосБиржи впервые с мая 2023 г. опустился ниже психологически важного уровня 2500 п. и впервые с марта прошлого года приблизился к отметке 2450 п., теряя почти 3%.

– Пробой столь серьезной технической поддержки с первого раза является опасным признаком, так как свидетельствует об агрессивных продажах и вовлечении в этот процесс все большего количества участников рынка, – отмечают эксперты БКС Мир инвестиций.

При этом нефтяные цены в целом сохраняли умеренную восходящую динамику, а рубль продолжал активно дешеветь. Несмотря на столь позитивное сочетание ключевых драйверов, снижение наших индексов лишь ускорялось.

Аналитики добавляют, что фактор геополитики в том числе создает угрозу дальнейшего повышения ключевой ставки и налоговой нагрузки на крупные копании. Кроме того, ухудшает настроения и санкционный фактор. По сообщениям иностранных СМИ, послы ЕС обсудят 15-й пакет санкций против РФ.

– Объем торгов внушительный – 139,8 млрд руб. Это также подтверждает повышенную активность продавцов и осторожность покупателей, что вызывает быстрое снижение рынка. Поэтому вероятность сохранения нисходящей тенденции остается высокой, – резюмируют аналитики БКС.