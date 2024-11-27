Новости

Есть ли жизнь при ставке 21%?
Закрыл вклад – купил квартиру. На рынке жилья наступает время «депозитных денег»
К «потребительской зиме» готовы. Как «ГОРСТРОЙ» работает в условиях «охлаждения» на рынке жилья
Екатерина Прядко: «Адаптация неизбежна»
Все материалы сюжета

Опасная ситуация на рынке акций

Российский рынок ускорил снижение на фоне геополитического негатива и санкционных угроз. Индекс МосБиржи впервые с мая 2023 г. опустился ниже психологически важного уровня 2500 п. и впервые с марта прошлого года приблизился к отметке 2450 п., теряя почти 3%.

– Пробой столь серьезной технической поддержки с первого раза является опасным признаком, так как свидетельствует об агрессивных продажах и вовлечении в этот процесс все большего количества участников рынка, – отмечают эксперты БКС Мир инвестиций.

При этом нефтяные цены в целом сохраняли умеренную восходящую динамику, а рубль продолжал активно дешеветь. Несмотря на столь позитивное сочетание ключевых драйверов, снижение наших индексов лишь ускорялось.

Аналитики добавляют, что фактор геополитики в том числе создает угрозу дальнейшего повышения ключевой ставки и налоговой нагрузки на крупные копании. Кроме того, ухудшает настроения и санкционный фактор. По сообщениям иностранных СМИ, послы ЕС обсудят 15-й пакет санкций против РФ.

Читайте также:

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2500 пунктов
26 ноября 2024
США ввели санкции против Газпромбанка, БКС-банка, «Дом.рф»
22 ноября 2024

– Объем торгов внушительный  – 139,8 млрд руб. Это также подтверждает повышенную активность продавцов и осторожность покупателей, что вызывает быстрое снижение рынка. Поэтому вероятность сохранения нисходящей тенденции остается высокой, – резюмируют аналитики БКС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Кризис 2024, прогнозы, последние новости ":
Все материалы сюжета (1583)


Реклама на сайте

Дифтарифы в Иркутской области 2024, последние новости
Игорь Кобзев поблагодарил Анатолия Серышева за содействие в корректировке диапазонов энергопотребления для Иркутской области
В Иркутском районе ищут майнеров, разместивших оборудование на местных «фермах»
Новые нормы энергопотребления: Иркутская область должна собрать детальные данные по домохозяйствам
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес