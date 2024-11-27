Иркутская область лидирует в СФО по промышленному производству

За 9 месяцев 2024 года Иркутская область продемонстрировала значительный рост промышленного производства, увеличившись на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В рейтинге регионов Сибирского федерального округа область занимает лидирующие позиции по многим экономическим показателям как в абсолютном выражении, так и на душу населения, сообщает Иркутскстат.

Индекс промышленного производства составил 111,0%, что обеспечило Иркутской области почетное первое место в рейтинге. Введено в эксплуатацию жилье общей площадью 1 250,3 тыс. кв. м, что на 7,8% больше, чем год назад, и позволило занять второе место в рейтинге.

Показатель оборота организаций на душу населения также вывел область на вторую позицию в рейтинге.

За январь-сентябрь текущего года выполнено строительных работ на сумму 183,9 млрд рублей, по этому показателю Иркутская область уступает лишь Новосибирской области и Красноярскому краю.

По обороту розничной торговли, как в абсолютном выражении, так и на душу населения, область занимает третье место в рейтинге.

Средняя зарплата в августе составила 80 141 рубль, уступая только Красноярскому краю, где средняя зарплата составляет 85 117 рублей.