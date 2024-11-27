Российские регионы представили турпродукты на Qatar Travel Mart под брендом Discover Russia

В их числе – Иркутская область.

После успешного участия в международной выставке China International Travel Mart – 2024, где российский стенд посетили более 100 тыс. гостей и представителей турбизнеса, российская делегация отправилась на выставку Qatar Travel Mart в Дохе. Под единым туристическим брендом Discover Russia шесть регионов России — Москва, Санкт-Петербург, Иркутская и Тверская области, Марий Эл и Чечня — представляют туристические продукты, ориентированные на туристов из стран Персидского залива.

Зарубежные эксперты отмечают растущий интерес туристов из Китая и стран Персидского залива к России, а также качественные изменения в национальных туристических продуктах, представленных в каталоге Time to Travel и разрабатываемых в регионах с участием российского и иностранного бизнеса.

По данным Минэкономразвития, китайские туристы за девять месяцев 2024 года совершили порядка 1 млн туристических поездок в Россию, что более чем в два раза превышает показатель прошлого года. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что в 2024 году поток туристов из Китая на Дальний Восток превысил 500–600 тысяч. Власти Санкт-Петербурга также подтверждают, что китайские туристы лидируют по посещаемости среди иностранцев, а туристы из стран Персидского залива занимают второе место.

Статистика доказывает, что работа на международных площадках под брендом Discover Russia, а также усилия правительства и федеральных министерств по упрощению въезда, строительству новых курортов и гостиниц, созданию новых турпродуктов, ориентированных на зарубежные страны, способствуют росту интереса к России среди иностранных туристов.

Директор Центра развития международного туризма ЦСР Юлия Максутова отметила, что «опыт участия в выставках Travel Expo в Анкаре и China International Travel Mart в Шанхае показывает, что экспозиция под национальным брендом Discover Russia воспринимается зарубежной аудиторией гораздо лучше, чем отдельные региональные стенды. Брендирование позволяет создать целостный образ России как страны с безграничными возможностями для круглогодичного туризма, что становится мировым трендом».