Кобзев: объемы экспорта в Иркутской области увеличились на 11% в 2024 году

В Иркутской области объемы экспорта за восемь месяцев 2024 года увеличились на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев на заседании экспортного совета.

Игорь Кобзев напомнил, что по итогам заседания Госсовета РФ под руководством Президента Владимира Путина, состоявшегося в сентябре, были даны поручения по развитию экспорта несырьевых неэнергетических товаров и поиску новых ниш.

«В настоящее время наблюдается укрепление экономических связей с дружественными государствами. В 2025 году около 600 предприятий региона продолжат работу на экспорт, более 500 из них — представители малого и среднего бизнеса. Компании, особенно в сфере сельского хозяйства, сталкиваются с различными трудностями при поставках продукции на экспорт, такими как логистические вопросы, оформление документов таможни, регистрация для работы с Китаем и банковские платежи. Важно работать детально по каждому направлению», — уточнил Игорь Кобзев.

О динамике экспорта продукции агропромышленного комплекса Иркутской области с 2019 по 2023 годы доложил министр сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков. В целом она показала положительный рост: за 2023 год экспорт продукции АПК относительно уровня 2022 года увеличился на 82%.

В 2023 году лидером среди стран-партнеров Иркутской области стал Китай, на который приходится 49% экспорта; на втором месте Монголия — 26%; тройку замыкает Южная Корея с 9% от всего объема экспорта продукции АПК.

В 2024 году в Китайскую Народную Республику поставляют зерновые (пшеница, овес, ячмень), продукцию масложировой отрасли (соевое масло, маргарин), молочную продукцию (мороженое), продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности (кондитерские изделия, напитки, дикоросы), а также прочую продукцию АПК (зернобобовые, семена масличных культур, семена льна).