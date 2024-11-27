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В Иркутской области планируется создать региональную ассоциацию гастроиндустрии

Рабочую встречу с представителями гастроиндустрии региона провела руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова. Ее участниками стали владельцы ресторанов, шеф-повара, представители учебных заведений Иркутска и Ангарска, где обучают будущие кадры для индустрии туризма, а также гастрономических событийных мероприятий. Мероприятие было организовано в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Как рассказали в агентстве по туризму, представители ресторанного бизнеса поддержали идею создания региональной ассоциации гастроиндустрии, которая позволит профессиональному сообществу объединиться для разработки единых стандартов качества услуг и продвижения совместных проектов.

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На встрече также обсудили тему создания гастрокарты Иркутской области – интерактивного путеводителя по заведениям общественного питания, которая поможет пользователям легко ориентироваться в выборе подходящего места.

– В течение года агентство по туризму проводило работу по формированию единого зонтичного бренда для продвижения гастроиндустрии. Итогом проведенной работы стало масштабное мероприятие – Байкальский гастрономический форум «Вкус путешествия». Продолжим совместную работу с представителями гастроиндустрии для дальнейшего развития отрасли и укрепления позиций гастрономической индустрии региона, – отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.

Кроме того, участник встречи согласовали формат стажировки студентов, обучающихся по направлению ресторанного дела и кулинарии, с возможностью последующего трудоустройства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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