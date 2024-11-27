Аналитики объяснили, почему рубль будет слабеть

Фьючерс на пару USD/RUB на открытии в среду, 27 ноября, достиг 107,50 руб. По мнению экспертов, российская валюта продолжит слабеть, пока не будет достигнут баланс проса и предложения.

– Рубль слабеет, поскольку спрос на валюту сохраняется, а предложение остается слабым из-за санкций против банковского сектора РФ. Новые ограничения еще сильнее сузили возможности для трансграничного хождения валюты. Если не увеличить предложение валюты, курс в ближайшей перспективе продолжит слабеть, – отмечают эксперты БКС Мир инвестиций.

Но по мере того, как появятся каналы, способные состыковать спрос и предложение валюты, курс стабилизируется и вернется ближе к 100 руб. за доллар США.

– Мы не ожидаем повышения ставки ЦБ для экстренной стабилизации курса. Эта мера была эффективной в период свободного движения капитала. Сейчас движения капитала нет, и повышение ставки не поможет стабилизировать курс — скорее, создаст дополнительные проблемы, – считают аналитики.

Напомним, новые санкции США ударили прежде всего по платежам. Удар был нацелен на трансграничные расчеты и сокращение импорта в Россию. Теперь российским импортёрам предстоит пересмотреть привычные схемы оплаты.По мнению экспертов, «ближайшие две недели покажут, насколько катастрофические новые ограничения».