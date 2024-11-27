Цены на вторичном рынке недвижимости остаются стабильными несмотря на высокие ставки по ипотеке

Так, в Иркутске цены на вторичное жилье за последний месяц повысились на 0,4%, а за год – на 10%.

Средние цены на вторичном рынке недвижимости остаются стабильными, несмотря на высокие ипотечные ставки. Аналитики Циан провели мониторинг вторичного рынка недвижимости в крупных городах России (с населением от 500 тыс. человек) и отметили, что цены предложения не растут, но и не снижаются.

По итогам ноября средние цены на вторичном рынке увеличились на 0,5%. С апреля этого года стоимость квадратного метра ежемесячно увеличивается на 0,1-0,5%, что фактически означает стагнацию цен. Высокие ипотечные ставки и эффект высокой базы не позволяют стоимости жилья заметно расти. В то же время спрос остается на достаточно высоком уровне, что позволяет продавцам не прибегать к большим скидкам.

«Сохранение минимального роста связано, в первую очередь, с изменениями в объеме и структуре предложения», — отмечают аналитики Циан. «Рынок активно пополняется квартирами от инвесторов, вложившихся в новостройки в эпоху льготной ипотеки, где базовый уровень цен весьма высок. Кроме того, сформировалась группа продавцов, которые не готовы идти на скидки и не меняют свои базовые расценки. В результате на рынке накапливаются такие лоты без скидок, тогда как квартиры, где собственники активно торгуются, быстрее уходят с экспозиции».

Аналитики Циан считают, что после стабилизации предложения на цены начнут влиять фундаментальные факторы, такие как рост сроков экспозиции, снижение доступности жилья на фоне высоких цен и дорогой ипотеки, увеличение числа скидок. Это приведет к тому, что от медленного роста номинальные цены предложения всё-таки перейдут к медленному снижению.

Отметим, что по данным ЦИАН, в Иркутске цены на вторичное жилье за последний месяц повысились на 0,4%, за год – на 10%.