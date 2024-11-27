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Иркутянка Елена Иванова получила международную премию «Главная женщина 2024 года»

Елена Иванова, основательница бренда украшений из стекла Olafa, получила международную премию «Главная женщина 2024 года». Она была единственной участницей от Иркутской области и стала лучшей в номинации «Креативные индустрии, культура и спорт», об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Елена, кандидат химических наук, когда-то занималась украшениями как хобби. Свое дело она начинала одна, в подвале собственного дома, и объем производства составлял всего около 100 единиц в год.

«Переломным я считаю год пандемии, – рассказала Елена в интервью Газете Дело. – Я тогда ушла из науки и все силы направила на развитие своего бренда. Конечно же, это дало результат».

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Сейчас в команде Елены мастера из 10 городов России, и они производят до 20 тысяч изделий в год. Украшения Olafa носят в 90 странах мира, на всех континентах, включая Антарктиду. Иркутяне узнали о бренде Olafa после успешной коллаборации с популярным блогером из Ирана. Специально разработанная коллекция «Иранские мотивы», раскрученная в соцсетях, дала мощный толчок для развития и помогла получить известность.

За это время бренд получил значимые награды: «Сто лучших товаров России», «Экспортер года». Недавно компания стала резидентом «Сколково».

Прочитать интервью с Еленой Ивановой


/ Сибирское Информационное Агентство /
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