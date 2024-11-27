В Киренске задержали рейс в Иркутск из-за неисправности самолета

Сегодня в аэропорту города Киренска в связи с неисправностью воздушного судна задержали вылет рейса АГУ-83 авиакомпании «Ангара». Транспорт должен был отправиться по маршруту Киренск – Иркутск, рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Вылет, запланированный на 14:40, перенесен на 28 ноября 2024 года. Время вылета не определено. К полету запланировано 43 пассажира», – говорится в сообщении.

Сотрудники надзорного ведомство контролируют соблюдение прав пассажиров на получение комплекса услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.