Доллар достиг 111 рублей: девальвация рубля с осени составила 30%

Рубль в среду, 27 ноября, торгуется с серьёзными потерями, обновляя минимумы с марта 2022 года. Курс рубля по отношению к юаню превысил 15,05 рубля (+2,3%) впервые с марта 2022 года. Фьючерс доллара к рублю преодолел отметку 111 рублей (+3,9%).

Девальвации рубля способствуют три фактора, отмечают эксперты БКС Мир инвестиций.

– Во-первых, недостаточный приток иностранной валюты от экспорта из-за его сокращения под воздействием санкций и снижения цен на нефть. Во-вторых, ситуация усугубляется недавними санкциями США против Газпромбанка, который обслуживал значительную часть экспортных операций. В-третьих, спрос на валюту остается повышенным из-за традиционного для конца года увеличения трат федерального и региональных бюджетов, а также предпраздничного всплеска потребительской активности.

В качестве меры поддержки рубля могло бы быть возвращение более жесткой нормы репатриации валютной выручки. Однако, по мнению экспертов БКС, эта мера будет менее эффективна, так как наблюдаются сложности с перечислением иностранной валюты в страну на фоне санкций против Газпромбанка.

Девальвация рубля с осени составила почти 30%. В сентябре доллар торговался на уровне 85 рублей за доллар. Аналитики отмечают, что амплитуда курсов и рост волатильности указывают на панические настроения на валютном рынке.

В бенефициарах ослабления рубля находятся экспортеры и бюджет. В проигравших — импортеры и население, поскольку инфляция ускоряется, и Центральный банк будет вынужден повысить ставку.