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170 семей в Иркутске получат новые квартиры вместо аварийных до конца года

До конца года в Иркутске 170 семей получат новые квартиры вместо аварийных. Для них в микрорайоне Эволюция завершили строительство двух 17-этажных блок-секций, рассказали в пресс-службе мэрии.

В ближайшее время будет получено разрешение на ввод объектов в эксплуатацию. Работы провели за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий», областного и городского бюджетов. Люди получат одно-, двух- и трехкомнатные квартиры.

Также на завершаем этапе сейчас находится строительство еще двух 17-этажных блок-секций. Они расположены на смежном земельном участке и планируются к заселению в первом квартале 2025 года. Их возведение на 100% профинансировано из местной казны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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