Банк России приостановил покупку валюты для снижения волатильности рынка

Банк России принял решение с 28 ноября 2024 года до конца года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. Это решение направлено на снижение волатильности финансовых рынков.

Однако Банк России продолжит проводить на внутреннем валютном рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния. Объем этих операций составит 8,40 млрд рублей в день, учитывая все операции, осуществленные со средствами фонда в 2023 году.

Решение о возобновлении операций по зеркалированию регулярных операций Минфина будет приниматься с учетом текущей ситуации на финансовых рынках. Отложенные покупки валюты будут осуществлены в течение 2025 года.

Сегодня, 27 ноября, рубль торгуется с серьёзными потерями, обновляя минимумы с марта 2022 года. Курс рубля по отношению к юаню превысил 15,05 рубля (+2,3%) впервые с марта 2022 года. Фьючерс доллара к рублю преодолел отметку 111 рублей (+3,9%).

по мнению экспертов, девальвации рубля способствуют три фактора. Во-первых, недостаточный приток иностранной валюты от экспорта из-за его сокращения под воздействием санкций и снижения цен на нефть. Во-вторых, ситуация усугубляется недавними санкциями США против Газпромбанка, который обслуживал значительную часть экспортных операций. В-третьих, спрос на валюту остается повышенным из-за традиционного для конца года увеличения трат федерального и региональных бюджетов, а также предпраздничного всплеска потребительской активности. Девальвация рубля с осени составила 30%.