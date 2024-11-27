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Осужденный житель Приангарья выплатил крупный штраф, чтобы избежать замены наказания

Жителю города Тулуна Иркутской области пришлось выплатить крупный штраф, чтобы избежать замены наказания. Ранее он уклонялся от добровольного возврата денег, рассказали в пресс-службе УФССП по региону.

Известно, что 24-летний мужчина был осужден за вождение машины в состоянии опьянения. Суд назначил ему штраф в 200 тысяч рублей. На возврат денег была предоставлена рассрочка. При этом молодой человек не спешил выплачивать средства.

«В связи с тем, что осужденный злостно уклонялся от уплаты, судебным приставом вынесено и направлено в суд представление о замене уголовного штрафа другим видом наказания. Чтобы избежать замены наказания, должник оплатил штраф в полном объеме», – резюмировали в ведомстве.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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