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Региональную ассоциацию гастроиндустрии планируют создать в Иркутской области

В Иркутске состоялась рабочая встреча с представителями гастроиндустрии области. По ее итогам принято решение создать региональную ассоциацию гастроиндустрии, следует из данных тг-канала Агентства по туризму Приангарья.

«Представители ресторанного бизнеса поддержали идею создания региональной ассоциации гастроиндустрии, которая позволит профессиональному сообществу объединиться для разработки единых стандартов качества услуг и продвижения совместных проектов», – говорится в сообщении.

Кроме того, планируется создать гастрокарту Иркутской области – интерактивный путеводитель по заведениям общественного питания.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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