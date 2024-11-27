Региональную ассоциацию гастроиндустрии планируют создать в Иркутской области

В Иркутске состоялась рабочая встреча с представителями гастроиндустрии области. По ее итогам принято решение создать региональную ассоциацию гастроиндустрии, следует из данных тг-канала Агентства по туризму Приангарья.

«Представители ресторанного бизнеса поддержали идею создания региональной ассоциации гастроиндустрии, которая позволит профессиональному сообществу объединиться для разработки единых стандартов качества услуг и продвижения совместных проектов», – говорится в сообщении.

Кроме того, планируется создать гастрокарту Иркутской области – интерактивный путеводитель по заведениям общественного питания.