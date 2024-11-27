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В Иркутске отменили запрет на ввод в эксплуатацию нового терминала аэропорта

Арбитражный суд региона отменил запрет на ввод в эксплуатацию временного терминала под прилет и багажное отделение иркутского аэропорта. Объект будет работать.

«Заявленные требования удовлетворить, признать недействительным представление Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры об устранении нарушений федерального законодательства от 26 июля 2024 года <…>, отменить обеспечительные меры, принятые определениями арбитражного суда», – было отмечено во время судебного заседания.

По данным IRCITY.RU, ранее надзорное ведомство утверждало, что новое здание является объектом капитального строительства, возведенным без соответствующего разрешения. В ходе судебно-технической экспертизы эти доводы были опровергнуты. Эксперты пришли к выводу, что здание не является капитальным.

Данное решение может быть обжаловано в 4-й арбитражный апелляционный суд в течение месяца.

Напомним, ранее новый терминал площадью 2,6 тыс. квадратных метров посетили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и представитель президента в СФО Анатолий Серышев. Они отметили важность данного объекта для региона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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