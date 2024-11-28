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Мост через Витим впервые построят в Бодайбинском районе Иркутской области

В Бодайбинском районе Иркутской области в 2025 году начнут строить новый мост через реку Витим. Работы планируют завершить в 2028 году, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«С компанией, которая будет выполнять работы, заключен государственный контракт. <…> Начальная максимальная цена контракта составляла 12 млрд рублей, по итогам конкурсных процедур – 11,5 млрд рублей», – говорится в сообщении.

Возведение моста – совместный проект правительства Иркутской области и золотодобывающей компании «Полюс», которая работает в Бодайбинском районе. Объект нужен беспрепятственной доставки необходимого технологического оборудования. Кроме того, по оценке властей, сооружение даст стимул экономическому развитию территории.

Общая протяженность моста составит 414 метров, ширина – 13 метров. Особенностью станет длина одного из пролетов – 147 метров, что сделает его уникальным объектом капитального строительства.

Работы проведут в стороне от действующей паромной переправы. С обеих сторон сделают автомобильные подходы. Вместе с мостом их общая протяженность составит шесть километров. Для машин обустроят две полосы движения и тротуары для пешеходов. На участке длиной один километр – на мосту и части подходов к нему – установят освещение.

Сейчас через Витим нет моста, жители переезжают на другой берег реки летом на пароме, зимой – по льду, что создает определенные трудности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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