Банки начали выпуск карт для геймеров

Гейминг-индустрия в России стремительно развивается: результаты открытого исследования показывают, что спрос пользователей на видеоигры и технику до 2030 года будет расти на 5-7% ежегодно.

Российские банки активно реагируют на растущий интерес к киберспорту и видеоиграм, создавая банковские продукты, направленные на любителей компьютерных игр и молодежи. Специально для этой аудитории банк выпустил дебетовую геймерскую карту с уникальным дизайном и светодиодной подсветкой.

«Аудитория геймеров растет с каждым годом: по открытым данным, в видеоигры ежедневно играют более половины россиян. Банки, реагируя на эту тенденцию, создают специальные предложения для геймеров, которые дают возможности не только управлять деньгами, но и получать дополнительные привилегии, такие как кешбэк или скидки на популярные товары. Это позволяет клиентам дополнительно «прокачать» свои финансовые навыки, а банкам - завоевать новую аудиторию, с которой можно выстраивать долгосрочные отношения. Это как в игре, где важно не только проходить уровни, но и находить единомышленников для совместных побед», - отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

Ранее о выпуске специальной карты для геймеров сообщали Т-Банк, МТС Банк, Ренессанс Банк и другие.