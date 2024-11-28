Более 300 тысяч оплат в месяц проходят через ВТБ Pay на Госуслугах

С июня 2024 года пользователи ВТБ Онлайн с помощью сервиса ВТБ Pay могут оплатить счета на Госуслугах: налоговые задолженности, госпошлины, судебные задолженности и пр. С его помощью клиенты совершили 653 тысячи операций объемом более 1 млрд рублей. С июня В топ-3 операций входят оплата штрафов, школ и детских садов, а также налогов.

С момента запуска сервиса количество госплатежей через ВТБ Pay выросло более чем в 14 раз, а объемы – в 16. В среднем с его помощью, клиенты ежемесячно совершают более 300 тысяч транзакций. Наиболее востребованным сегментом оплат с помощью сервиса стали штрафы, по которым было проведено свыше 320 тысяч операций. На втором месте - госплатежи, включая оплату бюджетных школ и детских садов - порядка 140 тысяч транзакций. На третьем месте налоги, по которым было совершено более 67 тысяч операций. Аналитики ВТБ прогнозируют, что в декабре, в период оплаты налогов, эта услуга займет лидирующие позиции.

«Когда речь идет об оплате государственных пошлин, штрафов и налогов, важно обеспечить быструю, удобную и безопасную передачу средств. В этом контексте ВТБ предлагает своим клиентам возможность оплачивать все начисления с помощью кнопки ВТБ Pay на сервисе «Госуслуги». Этот способ оплаты уже зарекомендовал себя: более половины пользователей сервиса ранее не использовали банковские инструменты для онлайн-оплат, а теперь выбирают оплату через сервис ВТБ. Поэтому мы обновляем ВТБ Pay и ожидаем, что в следующем году количество транзакций вырастет как минимум в два раза», - отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

ВТБ и ранее запускал сервисы, упрощающие проведение платежей. С 2016 года клиенты могут оплачивать налоги через ресурсы ФНС. Сервис стал востребованным у клиентов, поэтому банк регулярно его обновляет, повышая скорость и безопасность операций.

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.