Рынок ИЖС в кризисе? Индивидуальная застройка снова трансформируется

Ипотека на минимуме, подряды ИЖС со счетами-эксроу. Что со всем этим делать? Главное – не паниковать, говорит сооснователь и продуктолог девелоперской группы «Хрустальный» Кристина Яковенко.

За 15 лет развития своих загородных проектов – от продажи участков до реализации масштабных проектов комплексной загородной застройки – «Хрустальный» накопил солидный опыт адаптации к самым разным вызовам, экономическим и регуляторным. И вот опять. Итак, взвесим ситуацию и вместе с Кристиной Яковенко, посмотрим, что предпринять?

Всё – в том числе ипотека – пропало?

Одна из самый горячих тем в сфере недвижимости – значительное сокращение программ льготной ипотеки, а, значит, прогнозируемое существенное (а вдруг и «катастрофичное»?) падение продаж. Как реагировать строителям и девелоперам? Что теперь строить и на каких покупателей и заказчиков рассчитывать?

Строительный бизнес взвешивает возможности загородных проектов. Тем более что на уровне государства однозначно дают понять: ИЖС поддержим, новые механизмы и льготные ипотечные программы под строительство и покупку частных домов готовы «донастроить», чтобы всем было выгодно и удобно.

Одна из свежих «донастроек» – закон об использовании эскроу-счетов при строительстве жилых домов по договорам подряда. По идее, такая схема должна стать защитной для заказчиков стройки, а для подрядчиков – финансово эффективным механизмом. Но бизнес в этом сегменте привык выстраивать отношения с клиентами, которым нужен индивидуальный дом, напрямую. При внедрении новой схемы, вероятно, подводных камней не избежать. Хорошо бы взвесить все риски и альтернативные возможности.

Давайте разбираться – что вообще происходит на рынке недвижимости, какие факторы оказывают на него давление, какой спасательный круг государство бросает для «загородки» и не превратиться ли он в камень на шее? Не потянет ли ИЖС на самое дно? Или всё-таки эксроу-счета станут новым драйвером рынка индивидуального жилищного строительства? Действительно ли это то направление, куда в нынешних реалиях стоит вкладываться?

4 пути для тех, кто собирается делать бизнес в ИЖС

Строить с использованием эскроу-счетов и поэтапно с этим разбираться, подстраиваться под меняющиеся правила игры.

Строить на деньги дольщиков в рамках 214-ФЗ – малоэтажные жилые комплексы.

Продавать готовые дома, а строить их на собственные средства или деньги привлеченных инвесторов.

Строить по договору подряда, вероятно, этапами.

Подробнее все упомянутые варианты и статистику рынка Кристина Яковенко комментирует в статье на Дзене.