Льготный лимит энергопотребления в Иркутской области повышен до 7020 кВт*ч в месяц

Такое решение утвердило правительство РФ. Оно начинает действовать с 1 января 2025 года.

Правительство России утвердило изменения в ранее подписанное постановление по установлению верхних границ объемов энергопотребления населением.

Теперь для регионов с низким уровнем газификации, куда входит Иркутская область, в отопительный период 2024–2025 (с января по апрель) пороговое значение первого диапазона составит 7 020 кВт*ч в месяц, второго диапазона – 10 800 кВт*ч.

– Эти изменения команда региона прорабатывала в ваших интересах, – написал в телеграмм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. – Благодарю правительство России за то, что нас услышали и поддержали, лично заместителя председателя Правительства Александра Валентиновича Новака. Мы провели много работы, консультаций и встреч в Москве.

Глава региона добавил, что работа на этом не заканчивается.

– По итогам отопительного периода с января по апрель мы промониторим, как изменятся платежи граждан, и будем принимать соответствующее решение. Информацию о результатах мониторинга представим в Правительство РФ. Будем отстаивать интересы жителей Иркутской области и дальше, – сообщил Игорь Кобзев.

Напомним, что ранее правительство РФ ввело единые для всех регионов максимальные значения диапазонов потребления электрической энергии. Для первого «льготного» диапазона верхняя граница составляет 3 900 кВтч в месяц, для второго — 6 000 кВтч в месяц. Эти изменения вступят в силу с 1 января 2025 года Таким образом, после внесения изменений для регионов с низкой газификацией, в том числе для Иркутской области, норма льготного энергопотребления увеличена в 1,8 раза.

Правительство Иркутской области предлагало установить лимит выше – границу первого диапазона увеличить до 9 000 кВт*ч в месяц, второго – до 15 000 кВт*ч в месяц.