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Китайский автозавод могут построить в Иркутской области

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Это альтернативный вариант. Основной  – строительство производства в Новосибирской области.

Заявление председателя Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталия Манкевича на форуме «ГлобалСибЭкспо – Китай 2024» передает информационное агентство «Финмаркет».

По его словам, после визита главы «Ростеха» Сергея Чемезова в КНР для размещения китайского автозавода начала рассматриваться именно Новосибирская область.

Альтернативным является вариант с Иркутской областью.

Начать строительство завода планируется во втором полугодии 2025 года – начале 2026 года, уточнил глава РАСПП.

Напомним, что в Иркутской области реализуется уже 183 инвестпроекта. Последней из них в программу вошла компания «Объединенные Пивоварни» с планами расширения производства в регионе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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