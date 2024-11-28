Китайский автозавод могут построить в Иркутской области

Это альтернативный вариант. Основной – строительство производства в Новосибирской области.

Заявление председателя Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталия Манкевича на форуме «ГлобалСибЭкспо – Китай 2024» передает информационное агентство «Финмаркет».

По его словам, после визита главы «Ростеха» Сергея Чемезова в КНР для размещения китайского автозавода начала рассматриваться именно Новосибирская область.

Альтернативным является вариант с Иркутской областью.

Начать строительство завода планируется во втором полугодии 2025 года – начале 2026 года, уточнил глава РАСПП.

Напомним, что в Иркутской области реализуется уже 183 инвестпроекта. Последней из них в программу вошла компания «Объединенные Пивоварни» с планами расширения производства в регионе.