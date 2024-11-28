Самого скоростного интернет-провайдера определили в Иркутске

ИАА TelecomDaily оценило качество услуг, предоставляемых провайдерами широкополосного доступа (ШПД) по всей территории России. В Иркутске средняя скорость загрузки в ШПД-сетях, лидирующих по количеству абонентов, равняется 32,2 Мб/с. Среди восьми крупнейших провайдеров домашнего интернета города по этому показателю первое место в рейтинге занял МТС со средней скоростью 59 Мб/с.

В рамках исследования были учтены такие параметры, как скорость загрузки и выгрузки данных, стабильность соединения, время задержки. Кроме того, TelecomDaily внедрила новые методики измерения, что позволило получить более точные и достоверные данные. Для более наглядного сравнения провайдеров была использована система баллов.

Основная скоростная характеристика, по которой проводились замеры – средняя скорость загрузки. Она показывает, как быстро к абоненту поступают входящие данные, включая загрузку со стриминговых сервисов, просмотр онлайн-видео, открытие интернет-страниц. В Иркутске по этому показателю лидирует МТС — 59 Мб/с. За ним «Ростелеком» — 48,5 Мб/с, на третьей позиции HiLink — 38,2 Мб/с.

Среди качественных характеристик исследователи также выделили пинг, или задержку сигнала. Он показывает устойчивость интернет-соединение и описывает, как быстро пакет данных доставляется на сервер и возвращается обратно. Соответственно, чем ниже пинг, тем быстрее проходит весь процесс. Среднее значения пинга для восьми иркутских сетей — 78,6 Мс. Лучший пинг зафиксирован в сети МТС — 39,1 Мс. Далее HiLink — 46,2, Мс, замыкает тройку «Ростелеком» — 62,6 Мс.

Агентство использовало современные технологии для мониторинга качества связи в реальном времени, что дает возможность выявлять проблемы и недостатки в работе провайдеров. Для измерений использовано созданное экспертами ИАА TelecomDaily приложение «Мегабитус» (Megabitus), которое работает на базе отечественного ПО и позволяет осуществлять замеры скоростных и других характеристик услуги доступа в интернет. При этом, в отличие от зарубежных программных комплексов, данные которых публикуются в России, агентство оставляет все исходники открытыми, — и операторы получают информацию, для того чтобы применять в процессе работы над инфраструктурой и улучшать характеристики сетей.