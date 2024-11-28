Мэр Бодайбо назвал повышение цен «ИрАэро» на авиабилеты беспределом

Стоимость перелета в Иркутск на конец декабря увеличилась с 28 тыс. рублей до 52 тыс. рублей. Об этом пишут пользователи соцсетей.

В середине ноября мэр Бодайбо Евгений Юмашев записал обращение к жителям города с критикой удорожания билетов в Иркутск. Тогда он заявил об увеличении стоимости с 17 тыс. до 22 тыс. рублей. Сегодня пользователи соцсетей опубликовали ценники на перелеты в конце декабря – некоторые доходят до 52 тыс. рублей.

«Авиакомпания «ИрАэро» в очередной раз поднимает стоимость авиабилетов – максимальный билет до 27 тыс. рублей. Мы готовим очередное обращение. Не знаю будет ли от этого толк. Тем не менее, реагировать на этот беспредел мы как-то должны», – сказал он в видео.

Проблемы с перелетами в Иркутск ранее наблюдались в Усть-Куте. Тогда на помощь городу, при поддержке ИНК, пришла «ЮТэйр». Теперь авиакомпания будет перевозит сотрудников Иркутской нефтяной компании и жителей региона в Усть-Кут, где находится первый в Восточной Сибири завод по выпуску полимеров из этана.