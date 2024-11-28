Почему рубль падает и вернется ли он к 100 за доллар?

Торги на валютном рынке 27 ноября проходили в крайне нервозной обстановке. С самого утра падение российской валюты продолжилось. Внебиржевой курс доллара поднялся до 114,5 руб./$, максимума с 14 марта 2022 года. Курс юаня достиг 15,16 руб./CNY, максимума с 25 марта 2022 года.

Аналитики связывают нынешний обвал курса рубля с несколькими факторами. Во-первых, недостаточный приток иностранной валюты от экспорта из-за его сокращения под воздействием санкций и снижения цен на нефть. Во-вторых, ситуацию усугубили недавние санкции США против Газпромбанка, который обслуживал значительную часть экспортных операций. В-третьих, спрос на валюту остается повышенным из-за традиционного для конца года увеличения трат федерального и региональных бюджетов, а также предпраздничного всплеска потребительской активности.

В результате на валютном рынке сформировался дисбаланс спроса и предложения. «Рубль слабеет, поскольку спрос на валюту сохраняется, а предложение остается низким из-за санкций против российского банковского сектора. Новые ограничения еще больше сузили возможности для трансграничного хождения валюты. Если не увеличить предложение, рубль в ближайшей перспективе продолжит слабеть», — отмечают аналитики БКС Мир инвестиций.

Вчера ЦБ объявил о приостановке покупки валюты для снижения волатильности рынка, что должно поддержать рынок. Решение о возобновлении операций будет приниматься с учетом текущей ситуации на финансовых рынках. Отложенные покупки валюты будут осуществлены в течение 2025 года, заявили в ЦБ.

Эксперты БКС Мир инвестиций считают, что курс рубля стабилизируется и вернется к 100 руб. за доллар, постепенно появятся каналы, способные состыковать спрос и предложение валюты. «Фундаментальные условия для состояния платежного баланса не предполагают ослабления курса. Мы не ожидаем повышения ставки ЦБ для экстренной стабилизации курса. Эта мера была эффективной в период свободного движения капитала. Сейчас движения капитала нет, и повышение ставки не поможет стабилизировать курс — скорее, создаст дополнительные проблемы», — подчеркивают они.