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Заводчане контролируют строительство нового жилого квартала в Шелехове

Члены Молодежного, Женского и Рабочего советов шелеховской промплощадки РУСАЛа посетили стройку современного жилого комплекса «Атмосфера», который планируют возвести к 2027 году.

<p>Фото: Анна Ягуда</p>

Фото: Анна Ягуда

Строительство нового микрорайона в Шелехове ведет компания РУСАЛ. На строительном участке прошло выездное рабочее совещание, на котором заводчанам рассказали о ходе строительных работ.

Руководитель пресс-службы Иркутского алюминиевого завода Екатерина Видасьева рассказала, что для работников завода сейчас разрабатываются условия жилищной программы, которая позволит сотрудникам льготно приобрести здесь жилье.

Вместе с застройщиком активисты завода осмотрели площадку, на которой в ближайшем будущем разместятся красивые восьмиэтажные дома.

<p>Фото: Анна Ягуда</p>

Фото: Анна Ягуда

По словам представителя подрядчика Вадима Гусева, сейчас проводится подготовка свайных полей под бетонирование, разработка котлована и подземной парковки.

— Я очень рада строительству нового жилого комплекса в нашем городе! Благодаря корпоративной жилищной программе у меня есть уникальная возможность получить собственную квартиру. Здорово, что предприятие заботится о своих сотрудниках. Нам остается только немного потерпеть и переждать самый шумный этап строительных работ, и уже скоро в Шелехове появится уникальное и современное место для жизни и развития, не только для работников завода, но и жителей Шелехова. Кстати, с очень красивым названием — «Атмосфера», — Юлия Грицюк, активист Женского совета шелеховской промплощадки.

<p>Фото: Анна Ягуда</p>

Фото: Анна Ягуда

Напомним, новый комфортный и уютный комплекс появится в 3 микрорайоне Шелехова. В проект входит подземный паркинг, обустройство в подъездах колясочных и озеленение. Во дворах для комфорта жителей установят современные детские и спортивные площадки, обустроят места для отдыха.

РУСАЛ с основания компании Олегом Дерипаска всегда показывал пример ответственной социальной политики. Главная цель программы развития городов, в которых работают предприятия алюминиевой промышленности — создать условия для жизни, спорта и досуга, которые бы не уступали уровню мегаполисов.


<p>Фото: Анна Ягуда</p> <p>Фото: Анна Ягуда</p> <p>Фото: Анна Ягуда</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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