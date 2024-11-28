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Банк Уралсиб расширил линейку и повысил ставки по вкладу «Почетный пенсионер»

Банк Уралсиб ввел новый срок 541 день по вкладу «Почетный пенсионер» и повысил процентные ставки на сроках 181 и 732 дня при ежемесячной выплате процентов. Также появилась новая возможность выбора выплаты процентов в конце срока вклада по привлекательным ставкам.

Теперь доходность по вкладу «Почетный пенсионер» составляет 19,48 – 24,20% годовых, в зависимости от срока вклада и условий выплаты процентов (ежемесячно или в конце срока).  Сумма вклада от 50 тыс. до 10 млн рублей включительно. Сроки размещения 91, 181, 367, 541 и 732 дня.

Вклад «Почетный пенсионер» может открыть клиент банка, получающий пенсию на карту «Почетный пенсионер», либо другую карту или счет в Банке Уралсиб.

Специально для тех, кто хочет перевести пенсию на карту Банка Уралсиб – проводится акция «Признательность пенсионерам» – за перевод своей пенсии на карту «Мир» Уралсиба пенсионер получит 3000 рублей от банка. Стать ее участником просто: подайте заявление о переводе пенсии на карту Уралсиба любым удобным способом (в отделении Банка Уралсиб, в Социальном фонде России, в МФЦ, или на сайте Госуслуги), получите первую пенсию с 1 июля по 31 декабря 2024 года включительно и совершите одну покупку по карте на любую сумму. Банк Уралсиб выплатит 3000 рублей на карту в следующем месяце после поступления первой пенсии.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2VfnxwN5QDW

/ Сибирское Информационное Агентство /
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