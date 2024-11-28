Руководители Иркутской электросетевой компании встретились с жителями Шелеховского района

И.о. генерального директора ИЭСК Илья Бриллиантов и представители филиала «Южные электрические сети» встретились с жителями одного из самых энергодефицитных районов области.

В селе Баклаши энергетики прошлись по нескольким улицам и пообщались с жителями. Сегодня центры питания и трансформаторы в селе работают на предельных мощностях, что периодически приводит к отключению электроэнергии и потере ее качества. Наиболее часто проблемы с электроэнергией испытывают жители улицы Восточной. Решая эту проблему, сотрудники Южных электрических сетей в ближайшие дни проведут замену трансформатора, что позволит увеличить мощность и уменьшить нагрузку на сеть.

Причиной ставшего в Баклашах энергодефицита, помимо стихийной застройки полей и болотистой местности, стали и «серые майнеры», которых неоднократно выявляли на территории населенного пункта. Помощь энергетикам оказывают и сами граждане, которые возмущены расходованием энергии своими соседями-майнерами.

В общении с жителями была затронута и актуальная тема дифтарифа. В среднем, жители Баклашей потребляют порядка 3500 киловатт*ч в зимние месяцы. Многие жители задумываются об утеплении своего дома и установке альтернативных источников отопления для экономии и комфортного проживания домочадцев. На сегодняшний момент печей или твердотопливных котлов в населенном пункте, в районе новой застройки, практически нет. Большинство домов не утеплены и энергонеэффективны.

Илья Бриллиантов также провел встречу с мэром Шелеховского района Максимом Модиным. Глава района обеспокоен проблемой с технологическим присоединением и ситуацией с энергообеспечением района, однако отметил, что возникающие проблемы решаются . Руководители сошлись во мнении, что необходимо соблюсти разумный баланс и продолжать подключение новых потребителей, но без ущерба для соединений уже присоединенных пользователей.

В ближайшие два года в инвестиционной программе ИЭСК заложено строительство подстанции «Анисимово поле», которая должна разгрузить районные сети не только в Шелехове и Шелеховском районе, но и Марковском муниципальном образовании.

Встречи с жителями области со стороны ИЭСК будут продолжены , они проводятся еженедельно