В Госдуме предлагают повысить лимит страхования вкладов до 3 млн рублей

В Госдуму будет внесен законопроект об увеличении максимального размера страхового возмещения по банковским вкладам с 1,4 до 3 млн руб., сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

«Предлагается внести изменения в статью 11 Федерального закона "О страховании вкладов в банках Российской Федерации", согласно которым максимальный размер страхового возмещения по вкладам в банках увеличивается с 1,4 млн до 3 млн руб.», -– говорится в пояснительной записке к законопроекту, инициаторами которого стали депутаты от фракции ЛДПР во главе с главе с председателем комитета Госдумы по соцполитике Ярославом Ниловым.

Уточняется, что предел застрахованной суммы в размере 1,4 млн руб. устанавливался 10 лет назад, однако сейчас его нужно пересматривать.

По прогнозам аналитиков ВТБ, рынок привлечения в 2024 году может достигнуть рекордных 56,3 трлн рублей, увеличившись на 27%. Общий объем пассивов в национальной валюте в России в конце года превысит 52,6 трлн рублей, прирост составит 29% (годом ранее – 26%). Не исключено, что рост рынка сбережений окажется еще быстрее прогнозов.

Ранее в Госдуме опровергли сообщения о заморозке вкладов. Директор Центра социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец ранее предположил возможность заморозки вкладов россиян для предотвращения резкого повышения инфляции. Однако глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков категорически отверг эту идею, назвав её провокационной и направленной против интересов страны и народа.