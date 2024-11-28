АТБ поддержал турнир по современному панкратиону в Хабаровске

23 ноября при поддержке Азиатско-Тихоокеанского банка на хабаровском стадионе «Платинум арена» состоялся международный турнир по современному панкратиону на Кубок губернатора Хабаровского края. В поединках приняли участие спортсмены из 8 стран. Мероприятие собрало 8 тысяч зрителей.

«Кубок губернатора Хабаровского края – яркое спортивное событие, которое впечатляет размахом и зрелищностью. АТБ уделяет внимание значимым общественным мероприятиям в регионах и уже не первый раз поддерживает турнир по панкратиону. Организаторы интегрировали логотип банка в оформление октагона и фотозон, а также предоставили возможность вручить приз бойцу, представляющему Хабаровский край, что очень почётно», - рассказала Валентина Коршунова, заместитель по розничному бизнесу директора банка по Хабаровскому краю и ЕАО.

Панкратион является одним из древнейших видов единоборств и известен еще со времен античной Греции. Современная версия панкратиона представляет собой вид боевых искусств, который включает элементы стоячей ударной техники, борьбы на земле и смешанных единоборств.