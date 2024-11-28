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АТБ запустил бесплатные звонки из мобильного приложения

Азиатско-Тихоокеанский банк запустил для своих клиентов сервис бесплатных звонков из мобильного приложения АТБ банк. Функция доступна для операционных систем iOS и Android как в России, так и за рубежом при наличии интернет-соединения.

Сервис позволяет по кликабельной ссылке позвонить в контактный центр банка. При звонке у сотрудника контактного центра открывается карточка клиента, что упрощает идентификацию и сокращает время на получение клиентом ответа на вопрос.

Опция онлайн-звонка размещена в разделе «Поддержка», расположенном на нижней панели главного экрана мобильного банка. Важно обновить приложение до последней версии.

Получить подробную информацию о сервисах приложения АТБ банк можно также в отделениях банка, на сайте или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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