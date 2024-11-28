Банк «Солидарность» объявил о закрытии филиала в Благовещенске

АО КБ «Солидарность» уведомляет о закрытии 20 декабря 2024 года Филиала «Дальневосточный» АО КБ «Солидарность», расположенного по адресу: 675025, г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, д. 77, помещение 20003, 20004.

Обслуживание клиентов Филиала «Дальневосточный» и его дополнительных офисов будет осуществляться в Дополнительном офисе «Приморский» АО КБ «Солидарность» по адресу: 690091, Приморский край, городской округ Владивостокский, город Владивосток, улица Семеновская, д. 29.

– В связи с закрытием Филиала «Дальневосточный» АО КБ «Солидарность» будут изменены реквизиты счета клиентов Филиала. Информацию о новых реквизитах после указанной даты Вы можете получить в личном кабинете в интернет-банке или на сайте Банка. Во избежание ошибок в зачислении денежных средств, направленных по старым реквизитам, в срок до 20.03.2025 г. будет производиться автоматическое зачисление средств на новые реквизиты. АО КБ «Солидарность» продолжит оказывать банковские услуги в полном объеме, выполнять свои обязательства и нести ответственность перед клиентами Филиала «Дальневосточный». Приносим извинения за временные неудобства и надеемся на дальнейшее сотрудничество, – говорится в сообщении банка.

При возникновении вопросов, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону горячей линии: 8 800 700 92 20.