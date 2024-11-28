Ингосстрах Банк и Инго Экосистема объявили об обновлении программы лояльности

С 1 декабря 2024 года Ингосстрах Банк и Инго Экосистема от «Ингосстраха» улучшают условия программы лояльности Инго Бонус и расширяют преимущества подписки Инго.

Одно из основных нововведений – держатели банковских карт смогут обменять бонусную валюту (Ингорубли) на рубли.

«По опросам клиентов опция обмена баллов на рубли является одной из самых интересных. Механизм обмена будет внедряться поэтапно, и к 1 января все клиенты смогут им воспользоваться», — отметила Полина Берсенева, директор департамента разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов Ингосстрах Банка.

Базовый кешбэк в обновленной программе лояльности:

5% Ингорублями по всем типам карт — в супермаркетах, категории месяца, на автозаправках, мойках, в шиномонтажах;

Ингорублями по всем типам карт — в супермаркетах, категории месяца, на автозаправках, мойках, в шиномонтажах; 2,5% Ингорублями по стандартной и 5% по премиальной карте — за оплату полисов Ингосстраха;

Ингорублями по стандартной и 5% по премиальной карте — за оплату полисов Ингосстраха; 1% Ингорублями по стандартным и премиальным картам — на прочие покупки.

Подписка Инго теперь различается в зависимости от типа карты. По ИнгоКарте стандартной категории будет доступна подписка «Инго Плюс», а для держателей премиальных карт – подписка «Инго Премиум».

С подпиской Инго кешбэк удваивается:

10% Ингорублями вместо 5% - в супермаркетах;

Ингорублями вместо 5% - в супермаркетах; 10% Ингорублями вместо 5% – в категории месяца;

Ингорублями вместо 5% – в категории месяца; 10% Ингорублями вместо 5% – за автозаправки, мойки, шиномонтаж;

Ингорублями вместо 5% – за автозаправки, мойки, шиномонтаж; 5% Ингорублями по стандартным картам и 10% по премиальным – за полисы Ингосстраха.

Ингорублями по стандартным картам и по премиальным – за полисы Ингосстраха. По другим покупкам кешбэк составит 1% при оплате стандартными картами и 2% премиальными.

«Рады сообщить, что востребованная категория “Супермаркеты” становится постоянной. А с подпиской Инго пользователям вместо 5% будет возвращаться 10% от суммы операции», — прокомментировала вице-президент по партнерским программам «Ингосстраха» Екатерина Снигирь.

Курс обмена бонусной валюты на деньги с подпиской тоже будет выгоднее: 1 Ингорубль к 0,7 ₽ (вместо 0,6 ₽ без подписки) с любым типом подписки.

Кроме того, с подпиской Инго предоставляется скидка до 15% на услуги и лечение в сети клиник «Будь Здоров».

Дополнительный доход с подпиской

При подключении любой подписки, к ставке накопительного счета «На завтра» добавляется 1% годовых.

По депозитам выплачивается дополнительный доход Ингорублями:

0,5% годовых от суммы вкладов до 1 млн ₽ при тратах по карте от 30 000 ₽ в месяц;

от суммы вкладов до 1 млн ₽ при тратах по карте от 30 000 ₽ в месяц; 1% годовых от суммы вкладов до 2 млн ₽ при тратах по карте от 75 000 ₽ в месяц.

С новыми правилами программы лояльности и подписки Инго можно ознакомиться на сайте Ингосстрах Банка.