Братский Народный Банк: включение в санкционный список не повлияет на работу банка

Братский Народный Банк сообщил, что упоминание банка в опубликованном 21 ноября 2024 года Министерством финансов США заявлении не влияет на работу банка.

– Безналичные операции в рублях на территории России осуществляются в штатном режиме. Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте, валютно-обменные операции доступны в офисах Банка в соответствии с действующим правовым режимом. Все карты нашего Банка продолжат работать в предприятиях торговли и услуг, а также в банкоматах на всей территории России. По дополнительным вопросам Банк просит клиентов обращаться в офисы Банка, – говорится в сообщении.