Альфа-Банк стал лучшим ипотечным банком по версии Frank RG

Альфа-Банк признан лучшим ипотечным банком на церемонии награждения Frank Mortgage Award 2024.

Эксперты отметили технологичность цифровых сервисов в ипотеке, качество продуктового предложения, а также высокий уровень удовлетворенности клиентов банка.

Кроме того, банк победил в номинации «Самые лояльные ипотечные клиенты». По результатам исследования Frank RG, в Альфа-Банке самая высокая доля заемщиков, готовых рекомендовать ипотечные сервисы банка своим друзьям и знакомым.

Премия присуждена по итогам независимого экспертного исследования Frank RG, в нём учитывались различные факторы, влияющие на развитие ипотеки — в том числе, оценка самих клиентов.