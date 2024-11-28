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Альфа-Банк запустил новый раздел «Безопасность» в цифровых каналах для юрлиц

Альфа-Банк запустил новый раздел — «Безопасность» в интернет-банке и мобильном приложении Альфа-Бизнес для корпоративных клиентов.

Теперь пользователи Альфа-Бизнес могут отслеживать активные сеансы в системе и завершать их при необходимости. Можно самостоятельно управлять подключенными устройствами, видеть, кто и откуда заходил в личный кабинет.

Помимо этого, появилась возможность устанавливать ограничения в части IP-адресов и фильтровать пользователей по ФИО, роли и их действиям. Во вкладке «Доверенные сети» можно самостоятельно настроить сеть и включить в неё ограниченный список IP-адресов. Тогда вход будет возможен только в определенной локации, например, в головном офисе и филиалах компании.

Кроме того, клиентам предложили раздел «История действий». В нем можно отследить смену и установку пароля, с каких номеров телефона заходил пользователь и под какой ролью. Если какие-то действия покажутся подозрительными, то можно непосредственно в приложении или мобильном банке самостоятельно заблокировать пользователя, а также оперативно прервать сеанс, вызывающий сомнения.

«В настройках аккаунта любого мессенджера, браузера или госпортала мы видим всю информацию по авторизациям вплоть до места, времени и устройства, с которого осуществлялся вход. Мы привыкли управлять доступом к нашим личным данным и получать уведомления о подозрительных действиях. В онлайн-банках для бизнеса подобные решения только развиваются. Мы дали нашим клиентам простые и привычные инструменты, которые помогут им лучше контролировать доступ и защищать свои финансы от посторонних, особенно сейчас, когда безопасность данных становится всё более актуальной», — прокомментировал руководитель департамента развития цифровых каналов для юридических лиц Альфа-Банка Сергей Паршиков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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