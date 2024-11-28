Чат-бот Альфа-Банка вновь признан лучшим по версии Markswebb

Альфа-Помощник третий год подряд возглавил рейтинг Chatbot Rank 2024, показав высокий уровень автоматизации и клиентского сервиса.

В этом году чат-боты оценивались по 192 параметрам и 51 самым частым запросам от пользователей в чат поддержки. Эксперты выделили Альфа-Помощник за точность ответов, оперативность обработки запросов и интеграцию передовых технологий, таких как голосовые и визуальные коммуникации.

Он понимает, с каким разделом связан вопрос, и сразу даёт ссылку на нужную функцию в приложении. Умеет обрабатывать составные вопросы: когда в одном сообщении пользователь задаёт сразу два запроса. Бот понимает оба и даёт понятные ответы на каждый запрос. А ещё умеет распознавать изображения, т.е. без привлечения оператора сможет «прочитать» скриншот или, например, квитанцию.

Кроме того, за год Альфа-Помощник значительно прокачался в распознавании голосовых сообщений, присланных в чат. Общение помощника Альфа-Банка максимально приближено к человеческому, бот почти всегда понимает затруднение пользователя и не только помогает в запросе, но и проявляет эмпатию, может дать полезный совет. Например, если пользователь не включил выгодные опции или забыл выбрать категории кэшбэка на следующий месяц.

Чат-бот Альфа-Банка оформляет обращение в банк прямо из чата с помощью виджетов. Это удобно для пользователя, не надо переключать экраны или вызывать отдельные функции для обращения.

Chatbot Rank 2024 — сравнительное исследование чат-ботов в мобильных банках для частных лиц консалтингового и исследовательского агентства Markswebb. В исследовании приняли участие 10 самых технологичных банков России.