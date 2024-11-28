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Альфа-Банк вновь признан лучшим ипотечным банком

Альфа-Банк второй год подряд получил награду в главной номинации «Лучший ипотечный банк» премии Russian Mortgage Awards (RMA).

Эксперты отметили технологичные сервисные решения — такие как опция с гарантией снижения ставки по ипотеке, программа «Полгода без забот», применение искусственного интеллекта, который рассчитывает персональное предложение без заявок и анкет.

Russian Mortgage Awards (RMA) — бизнес-премия, которую вручают за достижения в развитии ипотечного кредитования. Ее цель — привлечь внимание профессионального сообщества к наиболее значимым достижениям в сфере ипотечной индустрии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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