Альфа-Банк вновь признан лучшим ипотечным банком

Альфа-Банк второй год подряд получил награду в главной номинации «Лучший ипотечный банк» премии Russian Mortgage Awards (RMA).

Эксперты отметили технологичные сервисные решения — такие как опция с гарантией снижения ставки по ипотеке, программа «Полгода без забот», применение искусственного интеллекта, который рассчитывает персональное предложение без заявок и анкет.

Russian Mortgage Awards (RMA) — бизнес-премия, которую вручают за достижения в развитии ипотечного кредитования. Ее цель — привлечь внимание профессионального сообщества к наиболее значимым достижениям в сфере ипотечной индустрии.