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Альфа НПФ от Альфа-Банка начал оформлять договоры по программе долгосрочных сбережений

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С 25 ноября Альфа НПФ (негосударственный пенсионный фонд) от Альфа-Банка предложил клиентам оформление договоров долгосрочных сбережений.

Программа долгосрочных сбережений позволяет формировать капитал на любые цели. Это надежный способ разработать инвестиционную стратегию, накопить на семейные нужды и увеличить пенсионные выплаты.

Помимо этого, Альфа НПФ запустил комплексное предложение на выгодных условиях для клиентов Alfa Only — при открытии программы долгосрочных сбережений полис инвестиционного страхования жизни с гарантированной ставкой доходности — 29%.

«Вместе с Альфа-Банком и АльфаСтрахование-Жизнь мы реализовали амбициозную задачу. Всего за три месяца мы собрали профессиональную команду фонда, подготовили регуляторную и методологическую базы, выстроили ИТ-инфраструктуру, провели обучение с сотрудниками и разработали эксклюзивное предложение с повышенной доходностью для клиентов. В планах на следующий год — кратный рост объемов продаж и развитие линейки комбинированных предложений для всех клиентов», — отметила генеральный директор Альфа НПФ Лариса Горчаковская.

Оформить договор с Альфа НПФ можно уже сейчас во всех отделениях Альфа-Банка, а уже в начале декабря его можно будет оформить в приложении банка и Альфа-Онлайн.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". Альфа-Банк erid:2Vfnxx5c4Yx

/ Сибирское Информационное Агентство /
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