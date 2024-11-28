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Акция Банка Уралсиб – «Год ЖКУ за наш счет!»

Банк Уралсиб запустил акцию, в которой каждый клиент банка может получить кешбэк до 120 000 рублей за оплату жилищно-коммунальных услуг в онлайн-банке Уралсиб Онлайн.

Принять участие в акции может любой клиент, у которого есть действующая дебетовая карта и подключен онлайн-банк Банка Уралсиб. Для этого в срок с 28 ноября до 31 декабря 2024 года включительно нужно оплатить ЖКУ на любую сумму в интернет-банке или в мобильном приложении Уралсиб Онлайн. В феврале мы случайным образом выберем 10 победителей, которые получат кэшбек в 12-кратном размере от суммы платежа ЖКУ в указанный период. Максимальная сумма кешбэка на одного победителя ­– 120 000 рублей.

Акция проводится с 28.11.2024 года до 28.02.2025 года включительно. Кешбэк поступит на действующие дебетовые карты победителей до 28.02.2025 года включительно.

Подробнее об условиях можно узнать на странице Акции.

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2VfnxvXB9qr

/ Сибирское Информационное Агентство /
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