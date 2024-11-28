Новые автомобили в Сибири подорожали до 3 млн рублей

Эксперты банков ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог» проанализировали средневзвешенные цены на новые легковые машины. Самые низкие — в Повольжье, средневзвешенная цена составляет 2,5 млн рублей. В Сибири этот показатель составил 3 млн рублей. Он рассчитывается из средней рекомендованной цены у дистрибьютеров с учетом объемов регистраций в ГИБДД по каждой модели автомобиля.

По итогам 10 месяцев средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в Сибири выросла к аналогичному периоду 2023 года на 13% — до 3 млн рублей. Практически также, как в среднем по России. В целом по стране прежде всего, увеличились цены на отечественные бренды: в среднем с 970 тысяч до 1,34 млн рублей (+12% год к году). Для сравнения иномарки за январь-октябрь подорожали на 6% — с 3,5 до 3,7 млн рублей.

«Средневзвешенная цена на первичном рынке напрямую зависит от объема реализованных машин, — отметила исполнительный директор компании «Автомаркетолог» Татьяна Акимова. — За 10 месяцев самый высокий рост продаж новых автомобилей зафиксирован именно на Северном Кавказе — более чем в два раза».

В Сибири за этот период объем продаж новых автомобилей вырос в 1,7 раза, до 73,2 тысяч штук. Годом ранее автомобилисты в регионе приобрели 43,4 тысячи новых авто.

«На фоне жесткой политики Центрального банка темпы роста авторынка замедляются. Тем не менее, снижения стоимости новых машин ожидать не приходится. Прежде всего, на динамику цен будут влиять новые тарифы утилизационного сбора и колебание курсов валют», — сказал вице-президент, начальник управления партнерских продаж автокредитов ВТБ Константин Каракалов.