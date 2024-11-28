Иркутская область – лидер Сибири по популярности мобильных игр-таймкиллеров

Больше всего времени россияне тратят на шахматы. Такие данные приводит мобильный оператор Yota.

Обычно таймкиллеры* довольно просты по механике, а играть в них можно даже по пути на работу. Если раньше на телефоне были только «Змейка» и «Тетрис», то сейчас пользователи выбирают из сотен разных вариантов.

Больше всего времени россияне тратят в среднем на шахматы – приложения, позволяющие играть против компьютера или другого игрока. Следующие в рейтинге – это викторины или игры на дедукцию и эрудицию (их еще также называют «угадайками» – жанр игр, где пользователь должен угадать, например, песню или актера) и игры с числами (такие как судоку). Также в топ-5 игр, занимающих много времени у россиян, вошли аркады (динамичный жанр, требующий быстрой реакции) и настольные игры (мобильные версии привычных игр).

В пресс-службе добавили, что в этом году больше всего в Сибири в игры-таймкиллеры* играют в Иркутской области, за ними следуют абоненты в Приморье и Хабаровском крае. Наибольшее количество трафика тратится на аркады, а высокую динамику пользовательского интереса показали игры с числами (+66%) и викторины (+34%). Вместе с тем аналитики отмечают, что в большинстве дальневосточных регионов интерес к играм, которые позволяют скоротать время существенно снизился относительно прошлого года. Максимальное падение фиксируется в Амурской и Магаданской областях, а также Забайкалье.

Мужчины и женщины в среднем одинаково активно играют в подобных приложениях (то есть тратят на них примерно равное количество трафика). При этом пользователей-женщин чуть больше в различных «угадайках» (56%), стратегиях (54%) и играх с числами (53%), а мужчины превосходят числом в шахматах (66%) и викторинах (52%). Также от пола зависит, сколько времени абоненты проводят за играми: в среднем мужчины играют на 6% дольше, однако женщины тратят чуть больше времени в приложениях для шахмат и аркадах.

В Иркутской области больше всего времени в играх проводят зумеры (14-20 лет), на втором месте – пользователи старше 56 лет, а на третьем – абоненты 46-55 лет. Интересно, что на шахматы наибольшее количество времени в месяц тратят именно зумеры, а вот абоненты от 36 до 45 лет оказались на последнем месте.

В среднем больше всего времени за играми проводят жители Черкесска, Элисты, Салехарда и Чебоксар. Дольше всего в шахматы играют в Салехарде, в угадайки – в Великом Новгороде, а в стратегии – в Черкесске.

* Таймкиллеры – от английского: time – время, killer – убийца. Или убийцы времени.